LUDWIGSHAFEN. Vor einigen Jahrzehnten gab es in Ludwigshafen etliche Leichtathletikvereine. Deren Sportler haben eine ganze Reihe von Rekorden und Bestleistungen aufgestellt. Eine Erinnerung an glanzvolle Zeiten.

Der älteste Leichtathletik-Rekord der Pfalz wurde vor 65 Jahren aufgestellt: Peter Hammann, Horst Kocher und Manfred Schober liefen am 18. Juni 1956 im Olympiastadion in Berlin als Staffel des SV Phönix Ludwigshafen über dreimal 1000 Meter nach 7:28,00 Minuten ins Ziel - schneller war seitdem in der Pfalz keine andere Staffel über diese insgesamt 3000 Meter. Kurios: Nur der ABC Fahrbach Ludwigshafen schaffte diese Zeit auf die Zehntelsekunde genau noch einmal vor rund 31 Jahren am 12. August 1990 in Düsseldorf in der Besetzung Kasper, Greger, Becker.

Ein Jahr nach dem Uralt-Staffelrekord gelang der Phönix-Staffel - diesmal mit dem ehemaligen LSV-Chef Karl Heinz Ries als Startläufer sowie Kocher und Schober - am 23. März 1957 in der Kieler Ostseehalle ein Coup. Sie wurde deutscher Hallenmeister. Es war die erste Goldmedaille für die Leichtathletik, die seit Ende des Zweiten Weltkriegs in die Pfalz kam. Ries war im Jahr zuvor von der TSG Friesenheim zum SV Phönix gewechselt. „Heute ist die Dreimal- 1000-Meter-Staffel in der Leichtathletik eher eine Randerscheinung, aber es gibt sie weiterhin,“ sagt Ries.

Die Ludwigshafener Leichtathleten in den Formationen SV Phönix, LAV Rala, LAZ Fahrbach und ABC halten in der Pfalz jeweils 15 Rekorde bei Männern und Frauen von insgesamt 69 Disziplinen, die in der Rekordliste des Pfälzer Leichtathletik-Verbandes geführt werden. Dabei stehen auch einige Uralt-Rekorde zu Buche wie seit 41 Jahren die Bestleistung von Joachim Tremmel mit 17,49 Meter im Kugelstoßen oder die gleichaltrigen Pfalz-Rekorde des einstigen Weltklasse-Mittelstrecklers Andreas Baranski über 1500 Meter (3:36,43 min.) und eine Meile (3:58,40 min).

Bei den Frauen hält Anke Moritz seit dem 12. Juli 1986 mit 59,31 Sekunden den Rekord über 400 Meter Hürden. Hinzu kommen der 200-Meter-Rekord von Heike Brandenburger (23,65 sek.) von 1989 oder seit 25 Jahren die 10.000-Meter-Zeit von Birgit Jerschabek (33:27,12 min.). Erst vier Jahre alt ist dagegen der Stabhochsprung-Rekord der mehrfachen Deutschen Meisterin Lisa Ryzih mit 4,76 Metern. Er stammt vom 14. Juli 2017.