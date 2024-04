Derzeit befinden sich Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei an der Uhlandschule in der Neckarstadt-Ost in Mannheim im Einsatz. Laut Polizei wurde offenbar am Donnerstagmorgen Reizgas in einer Toilette versprüht. 16 Schüler klagten den weiteren Angaben zufolge kurzzeitig über Atemwegsreizungen beziehungsweise leichten Husten. Die Polizei ermittelt.