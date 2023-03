Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Man kennt ihn als Moderator und Reporter, als Sportkommentator und Talkshow-Gastgeber. Und jetzt singt er auch noch? Nein, kann man so nicht sagen. Reinhold Beckmann, der in diesem Monat 66 Jahre alt wird, hat immer Musik gemacht. Seit 2014 hat er drei Alben irgendwo zwischen Pop, Jazz und Blues veröffentlicht. Vor seinem Konzert am Freitag in Mannheim sprach Nicole Sperk mit Beckmann über seine Leidenschaft für Musik.

Herr Beckmann, wir sind uns schon mal begegnet. Am 34. Bundesliga-Spieltag 1995, als Borussia Dortmund Deutscher Meister wurde, war ich durch Umstände, die zu erläutern den Rahmen sprengen würde, im „ran“-Studio in Hamburg, und nach der Sendung haben wir noch ein Foto gemacht.

Das