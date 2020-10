Der protestantische Kirchenbezirk Ludwigshafen freut sich darauf, dass die neue Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz am Samstag, 31. Oktober, die Predigt im Reformationsgottesdienst in der Apostelkirche im Hemshof halten wird. Dorothee Wüst wurde am 19. September von der Synode der Evangelischen Kirche zur Nachfolgerin von Christian Schad gewählt. Sie ist die erste Frau in diesem Amt und wird am 1. März 2021 antreten. Lange vor ihrer Wahl hatte die Oberkirchenrätin aus Kaiserslautern bereits zugesagt, dass sie in diesem Jahr die Predigt im Ludwigshafener Reformationsgottesdienst übernehmen wird. Auch als designierte Kirchenpräsidentin bleibt sie nach Angaben von Dekanin Barbara Kohlstruck bei ihrer Zusage. Der Titel der Predigt lautet: Prüft aber alles und das Gute behaltet. Im Mittelpunkt des Festes steht die Frage, wie Reformation aktuell gedacht und gelebt werden kann. Musikalisch wird der Gottesdienst von Sopranistin Stefanie Freiburg und Bezirkskantor Tobias Martin gestaltet. Der Gottesdienst am 31. Oktober in der Apostelkirche, Rohrlachstraße 70, beginnt um 19 Uhr. Anmeldungen unbedingt per E-Mail an dekanat.ludwigshafen@evkirchepfalz.de oder unter Telefon 0621/5205824. Für alle, die nicht in die Kirche kommen können, wird die Veranstaltung auf YouTube und im Offenen Kanal übertragen. Informationen dazu und die nötigen Zugangsdaten gibt es rechtzeitig im Netz unter www.ekilu.de.