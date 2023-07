Mit einem starken Teilnehmerfeld beginnt am Freitag beim Post SV Ludwigshafen das DTB-offene Ranglistenturnier des Tennisverbandes Pfalz. Am Start sind ab Freitag die Altersklassen 30, 40, 50, 55 und 60 bei den Herren. Die Damen spielen in den Altersklassen 40, 50 und 55.

Zum 35. Mal treffen sich Spielerinnen und Spieler auf der Anlage des Post SV in der Bayreuther Straße. Einige sind fast genau so lange dabei. Barbara Seeger vom TC Rot-Weiß Gießen zum Beispiel. Die Seriensiegerin dominierte im Vorjahr noch das Feld der Damen 50, ist in der Altersklasse mittlerweile eins nach oben gerutscht und geht bei den Damen 55 an den Start. Die Nummer 49 der deutschen Rangliste ist wieder Favoritin. Anette Conen vom BASF TC Ludwigshafen folgt als deutsche Nummer 236 auf Platz zwei unter den elf Teilnehmerinnen.

Nicht ganz so viele sind bei den Damen 40 und 50 am Start. Hier haben sich jeweils nur drei Spielerinnen gemeldet. Dafür ist das Feld in der AK50 mit Barbara Schmitt (TV Bammental) und Claudia Diehl (TC BW Maxdorf), Nummer 7 und 32 in Deutschland, qualitativ hervorragend besetzt.

TC Mutterstadt stark vertreten

Hervorragende Leistungsklassen sind bei den Herren in allen Feldern unterwegs. Bei den Herren 30 hat Stefan Weindel von den Gastgebern zumindest Außenseiterchancen. Ansonsten ist vor allem der TC Mutterstadt in den Feldern stark vertreten. Die Herren 40 werden angeführt von Van Lai Nguyen. Bei den Herren 50 hat Thomas Scholl Siegchancen, in der Altersklasse 55 gehören Andreas Werling und Axel Schulz zum Favoritenkreis, bei den Herren 60 Karl-Heinz Klapper und Günter Rutz. Insgesamt freut sich der Post SV über 50 Teilnehmer, die sich über die acht Felder verteilen.

Turnierbeginn ist am Freitag um 14 Uhr auf der Anlage in der Bayreuther Straße. Die Finals sind für Sonntag angesetzt.