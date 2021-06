Vom 18. bis 20. Juni steht Rheinland-Pfalz und damit auch die Stadt Ludwigshafen bei den Bewegungstagen der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ ganz im Zeichen von Sport und Bewegung. Die Partner der Initiative bieten zahlreiche kostenfreie Mitmachangebote für jede Altersklasse an.

Den Auftakt macht am Freitag, 18. Juni, 15 Uhr, der RSC Ludwigshafen. Der Verein lädt zur Fahrradtour „rund um Ludwigshafen“ über Radwege und Nebenstraßen ein. Die 30 Kilometer lange Tour wird von zwei Guides begleitet. „Die Zielgruppe sind Familien mit Kindern und alle, die gemütlich mit dem Rad wandern wollen“, betont RSC-Vorsitzender Dieter Schneider. Mitfahren dürfen alle, die ein verkehrssicheres Rad haben und einen Helm tragen. Gestartet wird an der Radrennbahn, Weiherstraße 20, in Friesenheim. Weitere Touren bietet der RSC am Samstag, 19. Juni, und Sonntag, 20. Juni, jeweils 15 Uhr, an.

„Bewegungssteine im Quadrat“

„Bewegung im Garten“ lautet das Motto des Angebots des Vereins Familie in Bewegung. Auf dem Außengelände (Rheinallee 3, Süd) kann mit Gymnastikbändern und Foot Bags gesportelt werden. Im Anschluss dürfen Teilnehmer diese mitnehmen, um die Übungen zu Hause weiterzuführen. Zudem startet an diesem Tag die Aktion „Bewegungssteine im Quadrat“. Im Stadtteil Süd können an fünf Stationen in dem „Quadrat“ Familien liebevoll gestaltete Bewegungssteine ablaufen und die Übungen analog zu einem Fitness-Parcours „nachturnen“. An der Aktion beteiligt sind die Ludwig-Wolker-Freizeitstätte, die Kitas Gneisenau- und Karl-Krämer-Straße, die Evangelische Stadtmission und Familie in Bewegung mit Unterstützung der Betriebskrankenkasse (BKK) Pfalz. Vier Wochen lang bleiben die Bewegungssteine an Ort und Stelle.

Zur Funktions- und Rückenschulgymnastik für Ältere (50 plus) lädt der ABC am Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, ins Südwest-Stadion ein. An der Schwanthalerallee (Parkinsel) startet die Geocaching-Tour der BKK Pfalz. Mithilfe einer Schatzkarte können Teilnehmer markante Stellen im Stadtpark aufsuchen. QR-Codes helfen, den Lösungssatz zu finden. Die Tour kann an allen drei Tagen individuell absolviert werden.

Sportabzeichen im Stadion

Unter dem Titel „Sport, Spiel und Spaß-Parcours am Rande des Maudacher Bruchs“ werden die Wald- und Wiesenfreunde gemeinsam mit Summer Events Fun und dem sozio-kulturellen Zentrum Kiste am Samstag, 10 bis 16 Uhr, auf dem Gelände zwischen den Vereinsheimen von SV und TV Maudach (Riedstraße 2) einen Parcours mit Stationen wie Bobbycar-Slalom, Hüpftiere-Wettrennen, Pedalos, Dosenwerfen, Standweitsprung und Rasenschach anbieten.

„Mach das Deutsche Sportabzeichen“, heißt es am Samstag, 19. Juni, ab 10 Uhr im Südwest-Stadion. Gemeinsam mit Ulla Walther-Thiedig, der Kreisbeauftragten für das Deutsche Sportabzeichen, und ihrem Team kann für den Breitensportorden trainiert oder die Prüfung abgelegt werden. Auf dem Stadionvorgelände lädt der Ludwigshafener Lauf-Club zu den Big Family Games ein. Herzstück sind vier spaßig-sportliche Disziplinen für die ganze Familie. Ab 11 Uhr geht es bei der Tanzschule Weile – ebenfalls vor dem Stadion – ordentlich zur Sache. Kindertanzen für Drei- bis Sechsjährige, im Anschluss für Sechs- bis Zehnjährige und Zumba-Fitness ab 12 Uhr stehen auf dem Programm. Ab 12.15 Uhr können beim Ludwigshafener Spendenlauf im Stadion wahlweise 3000 oder 5000 Meter mit offizieller Zeitmessung gelaufen werden. Veranstaltet wird der Lauf, dessen Erlös an das Ärzteprojekt „Street Doc“ gehen soll, vom Lauf-Club mit Unterstützung von de-timing aus Schifferstadt.

Kneipp-Verein lädt ein

Körper und Geist werden am Sonntag gefordert: „200 Jahre Kneipp – modern und aktuell“. Unter diesem Motto hat der Kneipp-Verein Rhein-Pfalz für 20. Juni ein sechsstündiges Programm auf die Beine gestellt. Los geht’s um 10 Uhr auf dem Stadionvorgelände am Infostand des Vereins. Yoga, Qi Gong und Breath-Walk, Kinder-Yoga und Nordic-Walking, Bewegungsmeditation, Meditation unterm Baum, Indian Balance, Kinder-Parcours, Faszien-Yoga und Parcoure Nature-Klänge laden zum Verweilen ein.

Hockey beim TFC

Hockey kann sonntags von 10 bis 12 Uhr auf dem TFC-Vereinsgelände (Parkinsel) getestet werden. Das Material, wie Hockeyschläger und Bälle, stellt der Verein. Das Angebot richtet sich an Kinder von drei bis zehn Jahren. Im Anschluss kann sich der Nachwuchs auf dem TFC-Abenteuerspielplatz austoben. Ein Schnupperkurs Viet Vo Dao bietet der TFC für Kinder von 14 bis 15 Uhr und für Erwachsene von 15 bis 16 Uhr an. Viet Vo Dao ist eine dynamische Kampfsportart aus Vietnam. Wegen der Corona-Vorgaben kann es kurzfristig zu Änderungen des Programms kommen.

Fotos auf Facebook posten

Wer einen Bewegungsstein, beispielsweise einen Rheinkiesel, gestaltet, ob mit kunstvollen oder sportlichen Motiven, kann diesen fotografieren und an einer Stelle in Ludwigshafen auslegen. Wer möchte, kann diesen auf Facebook oder auf Instagram in der Gruppe „Bewegungssteine“ posten und mit dem #bewegungssteine versehen. Unter allen Einsendungen werden drei Funktionsshirts verlost.

Noch Fragen?

Einen Überblick über alle Angebote mit Anmeldemöglichkeiten und Infos findet man auf der Website www.land-in-bewegung.rlp.de oder bei Saskia Helfenfinger-Jeck, Bewegungsmanagerin für die Stadt, s.helfenfinger-jeck@lsb-rlp.de. An diese E-Mail-Adresse können auch die Fotos der Bewegungssteine gepostet werden.