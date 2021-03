Wegen einer Rabattaktion von C&A ist es am Dienstag zu langen Warteschlangen an der Rhein-Galerie gekommen. Daher waren auch Ordnungsamt und Polizei vor Ort, um in Sachen Corona-Sicherheitskonzept zu kontrollieren und nachzubessern. Seit Montag dürfen die Geschäfte wieder öffnen. Dass C&A zum Start eine große Rabattaktion habe, „hat gleich zu einem großen Andrang geführt“, sagt Rhein-Galerie-Centermanager Patrick Steidl. Am Dienstagmittag sei noch mehr los gewesen. „Da hatte sich wohl rumgesprochen, dass wir wieder offen sind“, so Steidl. Die Schlangen hätten sich durchs Center bis hinaus gezogen. „Das liegt an den vielen Corona-Sicherheitsvorkehrungen mit Abstand und dass nicht so viele Kunden auf einmal ins Geschäft dürfen“, erläutert Steidl den sichtbaren Andrang. Mit seinen Mitarbeitern habe er ein Konzept für die Wartenden entwickelt, bei dem auch die Seiteneinwege mit genutzt werden. Außerdem werde das Sicherheitspersonal verstärkt, damit die Abstandsregeln eingehalten werden.