Das Polizeipräsidium Mannheim geht Hinweisen nach, wonach ein Mann bei Feiern nach dem dem Wahlsieg des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit einer Schusswaffe in einem Cabriolet unterwegs gewesen sein soll. Ein entsprechendes Video, das am Sonntagabend in Mannheim aufgenommen worden sein soll, kursiert in sozialen Netzwerken.

Wie die Polizei weiter mitteilte, war es nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses in der Innenstadt zu mehreren Provokationen zwischen Teilnehmern von Autokorsos und Passanten gekommen. Vereinzelt sollen sie in körperliche Auseinandersetzungen gemündet sein.

Insgesamt zählte die Polizei etwa 150 Demonstranten, die starke Polizeikräfte bis kurz vor Mitternacht wieder zerstreuen konnten.