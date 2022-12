In der BASF ist am Freitagnachmittag der Mitarbeiter einer Fremdfirma bei einem Arbeitsunfall verletzt worden. Nach Angaben des Chemiekonzerns war aus noch ungeklärter Ursache im Werksteil Süd gegen 15.30 Uhr eine Chemikalie ausgetreten, die der Mann einatmete. Laut BASF handelte sich um das Produkt o-Toluonitril, das in geringen Mengen freigesetzt worden sei. Der Arbeiter wurde nach medizinischer Erstversorgung durch den BASF-Rettungsdienst

vorsorglich zur weiteren Beobachtung in einer Klinik stationär aufgenommen. Umweltmesswagen der BASF waren innerhalb und außerhalb des Werksgeländes zur Erfassung von Luftemissionen unterwegs. Nur im unmittelbaren Nahumfeld seien leicht erhöhte Messwerte festgestellt worden, so die BASF. Die Gewerbeaufsicht wurde über den Unfall informiert.