(aktualisiert 15.37 Uhr) Der größere Polizei- und Rettungskräfteeinsatz an der Uhlandschule in der Mannheimer Neckarstadt ist beendet. Es ergaben sich laut Polizei Anhaltspunkte, dass ein 13-jähriges Mädchen Reizgas in der Toilette versprühte. Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass 18 Kinder hierdurch offenbar leicht verletzt worden sind und leichten Husten davongetragen haben. Die Kinder wurden ihren Eltern übergeben. Ein Krankenhaus musste laut Polizei keiner der Schüler aufsuchen. Der Schulbetrieb konnte nach dem Einsatz weitergehen. Wie die 13-Jährige an das Reizgas kam, ist Gegenstand der Ermittlungen.