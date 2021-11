Einstimmig hat sich der Ortsbeirat Ruchheim am Montagabend dafür ausgesprochen, dass der Platz der Begegnung im Neubaugebiet Ruchheim Nord-Ost umgestaltet werden sollte. Der Vorstoß dafür kam von der CDU, die unter anderem Picknicktische, Sitzgelegenheiten, eine Boule-Bahn und Senioren-Fitnessgeräte vorschlug. So könne der Platz „wirklich ein Ort der Begegnung werden“, sagte Ortsbeiratsmitglied Edith Steig. Der Platz würde dann „zum gegenseitigen Kennenlernen und zu gemeinsamen Unternehmungen“ auch über die Generationen hinweg einladen. Die Stadt kündigte an, dass der Platz zwar überplant werden soll, derzeit aber die finanziellen Mittel dafür nicht zur Verfügung stünden. Dennoch hieß es aus dem Rathaus: „Die Vorschläge werden auf Umsetzbarkeit geprüft.“