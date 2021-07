Eine Woche lang hat der Park-Tennisclub Ludwigshafen sein Gelände auf der Parkinsel nicht nutzen können. „Ab Donnerstag vergangener Woche hat die Stadt die Plätze gesperrt. Auch die Gastronomie musste schließen, was nach dem langen Lockdown ein schwerer Schlag gewesen ist“, sagt Vorsitzende Elke Faulmüller. Dabei seien die Spielfelder trotz der Regenfälle gut bespielbar gewesen. Man habe die Entscheidung der Stadt nicht verstanden, aber akzeptiert. Medenrunden-Heimspiele mussten beim jeweiligen Gegner ausgetragen werden. So traten die Herren 30 in Frankenthal an, die Doppel-Damen 60 in Bad Dürkheim. Am Mittwoch sei es wieder gestattet gewesen, auf dem Gelände zu spielen und zu trainieren.

Eine Herzensangelegenheit

Aber es ist gut, wenn man Freunde hat. „Die Jugend wurde durch die Corona-Pandemie sehr gegeißelt. Deshalb helfen wir dem Park TC, damit das Sommercamp für die Jugend stattfinden kann“, sagte Gisela Maier, die Vorsitzende des TC Rot-Weiss. Es sei den Rot-Weissen eine Herzensangelegenheit, dem befreundeten Park-TC zu helfen. Zirka zwölf bis 15 Kinder nahmen an dem Camp teil. Zwischen den beiden Vereinen gebe es seit Jahren eine Kooperation und eine Spielgemeinschaft bei den Damen. Faulmüller ist dankbar für die Hilfe und will sich revanchieren. „Rot-Weiss braucht Unterstützung für den Erhalt der Plätze“, sagte die Vorsitzende.