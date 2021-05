In den Pfarreien Hll. Petrus und Paulus (Innenstadt, Süd und Mundenheim) und Hl. Edith Stein (Oppau, Edigheim, Pfingstweide) finden nach Angaben des Dekanats ab Pfingsten wieder Gottesdienste statt.

In der Pfarrei Hll. Petrus und Paulus wird der erste Gottesdienst am Samstag, 22. Mai, 18.30 Uhr, in Herz Jesu gefeiert. Am Pfingstsonntag sind die Gläubigen um 9.30 Uhr in St. Sebastian um 10 Uhr in Heilig Geist und um 11 Uhr in St. Ludwig zur Messe eingeladen. Am Pfingstmontag feiern Katholiken und Protestanten um 10 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst auf der Parkinsel. Um 11 Uhr findet eine weitere Messe in St. Ludwig statt. Für alle Gottesdienste ist eine telefonische Anmeldung im Zentralbüro (Telefon 0621/511255) bis Freitag erforderlich. Die Pfarrei Hl. Edith Stein nimmt ihre Gottesdienste am Samstag, 22. Mai, 18 Uhr, mit der Vorabendmesse in St. Martin wieder auf.

FFP2-Masken sind Pflicht

Am Pfingstsonntag feiert die Pfarrei um 10 Uhr in St. Albert die Sonntagsmesse. Um 18 Uhr findet in Maria Königin eine Maiandacht statt. Am Pfingstmontag wird in der Edigheimer Kirche um 10 Uhr eine weitere Heilige Messe gefeiert. Auch hier ist eine Anmeldung erforderlich (Pfarrbüro, 0621/652590). In allen Gottesdiensten ist das Tragen von FFP2-Masken verpflichtend.

Online-Gottesdienst aus St. Joseph

Am Pfingstsonntag, 11 Uhr, lädt die Pfarrei Hl. Katharina von Siena zum Online-Gottesdienst aus St. Joseph in Rheingönheim ein. Der Link findet sich im Netz: www.pfarrei-lu-hl-katharina.de. Wenn die Inzidenzzahlen unter 165 bleiben, plant die Pfarrei, am 29./30. Mai wieder mit Gottesdiensten zu beginnen.