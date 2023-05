Nur ein verhältnismäßig dünnes Programm gibt es im Juni für die Wanderer der Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwald-Vereins – dafür aber die erste Radtour des Jahres: Sie führt am 25. Juni über insgesamt 50 Kilometer von Ludwigshafen nach Bad Dürkheim in das Weingut Raßkopf und zurück. Nur zehn Kilometer lang ist die erste Juni-Wanderung am 3. Juni im Maudacher Bruch zum dortigen Bruchfest. Einen Kilometer mehr zurücklegen müssen die Wanderer am 21. Juni vom Königstuhl bei Heidelberg nach Rohrbach, wobei es nur 30 Höhenmeter rauf, aber 470 Meter abwärts geht. Am 11. Juni führt der Weg von Ramsen über den Retzbergweiher zum Eiswoog (19 Kilometer). Eine echte „Einkehr-Wanderung“ folgt am 18. Juni von Gleisweiler zur St. Anna- und Trifelsblick-Hütte, zum Landauer Haus und dann über die Ringelsberg-Hütte nach Albersweiler (15 Kilometer). Am 22. Juni ist Lambrecht Start und Ziel einer 14-Kilometer-Wanderung zum Lambertskreuz und nach Neidenfels. Meldungen sind ab sofort möglich am Dienstag, 10 bis 12 Uhr, und am Freitag, 16 bis 18 Uhr, in der PWV-Geschäftsstelle (Telefon 0621 516859) in der Ludwigshafener Maxstraße oder per E-Mail an info@pwv-luma.de.