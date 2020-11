Was ist die Zeit? Matthias Rugel SJ, Mathematiker, Philosoph und Bildungsreferent am Heinrich-Pesch-Haus (HPH), lädt an acht Abenden von November bis Januar zu einem Streifzug durch die Philosophie ein, um dieser Frage auf den Grund zu gehen. Das Online-Seminar beginnt am 16. November um 19 Uhr.

Die Zeit – immer haben wir mit ihr zu tun. Manchmal verrinnt sie, manchmal steht sie auch still. Was aber ist es, das da verrinnt und stillsteht? Jede Zeitbestimmung hat wieder ihren Zeitpunkt und ihre zeitliche Länge. Wenn sich Zeit nur durch Zeit bestimmt, wie soll man da herausbekommen, was sie ist?, heißt in der Ankündigung des HPH zu der Veranstaltungsreihe.

Originaltexte von Aristoteles

Im Seminar führt Rugel in das philosophische Denken und verschiedene philosophische Themen ein. Zudem werden Originaltexte von Zeitphilosophen von Aristoteles bis in die Gegenwart hinein gelesen und besprochen. Als begleitendes Buch empfiehlt der Referent „Philosophie der Zeit. Grundlagen und Perspektiven“ von Norman Sieroka (2018).

Das Seminar findet jeweils montags von 19 bis 21 Uhr statt. Beginn ist am Montag, 16. November. Der erste Termin ist kostenfrei, die weitere Teilnahme kostet zwischen 96 und 136 Euro (nach Selbsteinschätzung). Mitglieder des Vereins der Förderer und Freunde des HPH erhalten 50 Prozent Nachlass.

