Der Weltgebetstag der Frauen ist eine weltweite ökumenische solidarische Bewegung. Sie zeigt, wie eng Gebet und Handeln verbunden sind. Christinnen aus Palästina haben die Grundlage für den Gottesdienst gestaltet, der am 1. März auf der ganzen Welt gefeiert wird – auch in Ludwigshafen. Er steht unter dem Motto „ … durch das Band des Friedens“.

Der Weltgebetstag der Frauen wird am ersten Freitag im März über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg gefeiert. Er drückt die Solidarität unter Frauen aus. Weltweit bestehen rund 150 Partnerorganisationen, über die Vorhaben in Asien, Afrika, Lateinamerika, Europa und dem Nahen Osten gefördert werden. In Palästina und Israel unterstützt der deutsche Weltgebetstag aktuell zwölf Projekte, die Frauen und Kinder stärken.

Gottesdienstordnung aktualisiert

Das deutsche Weltgebetstags-Komitee hat die Gottesdienstordnung vor dem Hintergrund des Konflikts in Nahost aktualisiert. Angesichts des Hamas-Terrors vom 7. Oktober 2023 seien weniger Menschen bereit, palästinensische Erfahrungen wahrzunehmen und gelten zu lassen, erklärt das deutsche Komitee. Durch die Aktualisierung soll die schwierige Situation der palästinensischen Christinnen deutlicher werden, ebenso die Sehnsucht nach Frieden.

Das deutsche Komitee hat das Vorwort neu formuliert. Ergänzt wurden Gedanken zu Chancen auf Frieden in Nahost sowie die Fürbitten. Die ursprünglichen Texte der palästinensischen Autorinnen seien inhaltlich nicht verändert worden. Materialien mit dem Motiv einer palästinensischen Künstlerin wurden geändert. Ihr wird vorgeworfen, Hamas-freundlich zu sein, was laut deutschem Komitee nicht ausgeräumt werden konnte.

Veranstaltungen in LU

Am Freitag, 1. März, wollen Christinnen weltweit für Verständigung, Versöhnung und Frieden beten – zusammen mit Glaubensgeschwistern in Israel, in Palästina und im gesamten Nahen Osten. Ökumenische Gottesdienste werden an diesem Tag auch in Ludwigshafen gefeiert. Eine Übersicht.

Edigheim/Nord: 18 Uhr, Protestantische Kirche (Bürgermeister-Fries-Straße 4), anschließend Beisammensein mit Essen.

Friesenheim: 15 Uhr, Kaffeetrinken im Gemeindehaus der Protestantischen Pauluskirche; 17 Uhr, Gottesdienst, Protestantische Pauluskirche (Luitpoldstraße 41).

Gartenstadt: 17 Uhr, Protestantisches Gemeindezentrum Trinitatis (Kärntner Straße 23); Freitag, 8. März, 19 Uhr, Kirche St. Hildegard (Niederfeldstraße 20), dann Treffen in der Unterkirche der Protestantischen Johanneskirche (Niederfeldstraße 17).

Maudach: 18 Uhr, katholisches Pfarrzentrum (Schilfstraße), anschließend Beisammensein.

Mitte/Süd: 17 Uhr, Mennoniten-Gemeinde (Berliner Straße 43).

Mundenheim: 17 Uhr, Protestantische Christuskirche (Kirchplatz 5).

Oggersheim: 19 Uhr, Kirche Maria Himmelfahrt (Kapellengasse), anschließend Beisammensein.

Oppau: 18 Uhr, Protestantische Auferstehungskirche (Kirchenstraße 1).

Rheingönheim: 19 Uhr, Protestantische Paul-Gerhardt-Kirche (Hauptstraße 145), anschließend Beisammensein.

Ruchheim: 18.30 Uhr, katholisches Pfarrheim (Pfalzgartenstraße 10).