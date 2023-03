6706 Kilometer sind die Kanuten der Paddler-Gilde im Vorjahr insgesamt gepaddelt – natürlich auf dem Rhein, aber auch auf Entdeckungsfahrten in unbekannte Gebiete, wie zum Beispiel die Niers in Nordrhein-Westfalen. Gemeinsam mit seiner Frau Michaela paddelte das älteste aktive Vereinsmitglied, Peter Gross (76), fast 600 Kilometer. Über 28.000 Kilometer legten Peter und Michaela Gross in den vergangenen 40 Jahren auf dem Wasser zurück. In der jüngsten Jahreshauptversammlung wurde die Anschaffung neuer Vereinsboote beschlossen, um neuen Mitgliedern den Einstieg in den Kanusport zu erleichtern. Auch das neue Fahrtenprogramm wurde vorgestellt: Neben Fahrten auf dem Rhein und Umgebung organisiert die Paddler-Gilde dieses Jahr auch Wanderfahrten in Luxemburg und Südfrankreich.

Breite Angebotspalette

Zudem wurden langjährige Mitglieder geehrt: Ingeborg Leonhardt (zehn Jahre), Norma Scheffel (60) sowie Dieter Boffo und Karl Heinz Böhn (70). Bei Nachwahlen wurde Matthias Liege zum zweiten Schriftführer gewählt. Die Paddler-Gilde Ludwigshafen bietet eine breite Palette an Sportmöglichkeiten an: neben Kanufahren zum Beispiel auch Tischtennis und Seniorenturnen. Neugierige sind zu Schnupperkursen eingeladen. Weitere Informationen im Netz unter https://pgluhafen.de. Das Fahrtenprogramm 2023 findet man unter https://pgluhafen.de/termine/.