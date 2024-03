„Ein Schritt in die richtige Richtung für die gesamte Gastronomie unserer Stadtteile“: Ortsvorsteher Osman Gürsoy (SPD) hat bei der Sitzung des Ortsbeirates Nördliche Innenstadt das Ende einer monatelangen Hängepartie begrüßt. Seit Anfang des Jahres war es der Bäckerei Brendel untersagt, an den drei Tischen im Verkaufsraum Kaffee an die Gäste auszuschenken, weil die Bäckerei keine Toilette für die Kunden vorhalten konnte. Gemeinsam hatten sich der Ortsvorsteher und zahlreiche weitere Vertreter aus Politik und Gesellschaft für die Unterstützung kleiner Betriebe eingesetzt und damit letztlich Gehör gefunden. „Es ist ein Beispiel dafür, dass gemeinsame Handeln positive Veränderungen bewirken können“, so Gürsoy. Er hofft, dass die gefundene Lösung auf das gesamte Stadtgebiet ausstrahlt und die Stadtverwaltung mit allen Gastronomiebetrieben einvernehmliche Lösungen in der Toilettenfrage findet. Auf unserem Bild strahlen Jasmin und Jochen Brendel mit Sohn Julian.