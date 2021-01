Rund 13.500 Bürger sind aufgerufen, am Sonntag den neuen Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt zu wählen. Die Wahl ist erforderlich, da Amtsinhaber Antonio Priolo (SPD) im September gestorben ist. Sieben Kandidaten möchten seine Nachfolge antreten: Osman Gürsoy (SPD), Wolfgang Leibig (CDU), Gisela Witt (Grüne), Bernhard Wadle-Rohe (Linke), Jessica Bauer (FDP) sowie Georgios Vassiliadis und Anita Hauck (beide unabhängig). Bekommt am Sonntag kein Bewerber die absolute Mehrheit (also über 50 Prozent), wird der neue Ortsvorsteher am 24. Januar in einer Stichwahl mit den zwei Kandidaten ermittelt, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen bekommen haben. Die Stadt präsentiert die Ergebnisse ab 18.30 Uhr live unter www.ludwigshafen.de. Am Wahlsonntag gibt es Wahllokale in der Gräfenauschule, der Goetheschule Nord und im Theodor-Heuss-Gymnasium. Sie sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.