Alte Liebe rostet nicht. Auf Deutschlands Straßen sind laut ADAC rund 660.000 Oldtimer unterwegs. Den größten Anteil an Fahrzeugen bildeten mit 88,5 Prozent die Pkw, Motorräder haben lediglich einen Anteil von 2,6 Prozent. Vom Gesamtbestand mit 66,9 Millionen zugelassenen Kfz und Anhängern haben etwa ein Prozent den Oldtimer-Status. Der Trend zum alten Fahrzeug steigt seit Jahren. Im nahenden Frühjahr werden die Oldtimer wieder aus den Garagen in der ganzen Region geholt: Tausende alte Fahrzeuge, die entweder liebevoll restauriert oder einfach gut erhalten sind – und deren Besitzer ein Faible für „altes Blech“ haben. In einer Serie wollen wir die Besitzer und ihre Oldtimer ab Mitte März vorstellen. Uns interessiert dabei die Geschichte des Wagens, aber auch die Motivation des Fahrers, einen Oldtimer zu fahren. Voraussetzung für die Serie: Das Fahrzeug sollte ein H-Kennzeichen haben, das für Oldtimer vergeben wird, die 30 Jahre oder älter sind. Wenn Sie ein solches Fahrzeug besitzen, dann melden Sie sich gerne bei uns: für ein Porträt samt einem kleinen Video. Kontakt: E-Mail an redlud@rheinpfalz.de, Stichwort Oldtimer.