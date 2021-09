Eine Tiersegnung findet am Sonntag, 3. Oktober, um 16 Uhr auf dem Platz vor der Wallfahrtskirche in Oggersheim ein. Zum zweiten Mal laden die Oggersheimer Franziskaner Minoriten zu einer Tiersegnung ein. Sie folgen damit den Spuren ihres Ordensgründers Franz von Assisi (Bild), der in der katholischen Kirche als Schutzheiliger von Umwelt und Ökologie verehrt wird und als einer der ersten Tierschützer in der Geschichte gilt. Zur Tiersegnung sind alle Tierbesitzer mit ihren Tieren eingeladen, egal ob Haus- oder Nutztiere. Die nach dem Heiligen Franz von Assisi benannte Kirchengemeinde stellt die Segnung unter das Motto: „Alle Tiere brauchen Segen“. Für Auswärtige: Die Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt befindet sich in der Kapellengasse 10.