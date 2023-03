Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Integrierte Gesamtschule Ernst Bloch in Oggersheim (Igslo) hat eine Partnerschaft mit einer Schule in der israelischen Metropole Tel Aviv gestartet. In dieser Woche traf die erste Delegation mit 13 Schülern und zwei Lehrern in Ludwigshafen ein. Auf die Gäste wartet ein volles Programm.

Sandra Petrollo-Shahtout steht die Vorfreude auf die Zeit mit den Gästen aus Israel ins Gesicht geschrieben. Die Lehrerin für Katholische Religion hat die Partnerschaft mit einer Schule in Tel Aviv