Die Brache zwischen Heinrich-Pesch-Haus und BG Klinik wird Stück für Stück belebt. Die Planungen für die Pesch-Siedlung und ein Gewerbegebiet sind soweit bekannt. Neu sind die Entwürfe für ein Neubaugebiet samt Kita in Verlängerung der Paracelsusstraße.

Am östlichen Ende von Oggersheim wächst in den kommenden Jahren ein Neubaugebiet. Die Pläne dafür hat Stadtplanerin Marlene Sawade am Donnerstagnachmittag im Ortsbeirat