„Der offizielle Baubeginn in der Adolf-Diesterweg-Straße steht an. Das sind gute Nachrichten.“ So kommentiert GAG-Vorstand Wolfgang van Vliet, dass nun 84 neue Wohnungen in Oggersheim entstehen. Die Wohnungen sollen auch für Menschen mit kleinem Geldbeutel bezahlbar und Ende des kommenden Jahres fertig ein.

Insgesamt entstehen in der Adolf-Diesterweg-Straße laut der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft GAG 84 öffentlich geförderte Mietwohnungen mit 6940 Quadratmeter Wohnfläche in