Im letzten Einzel verpasste der TTC Oggersheim in der Oberliga den fünften Sieg in Folge. Eine Spielklasse darunter erreichte der TTC Oppau kampflos sein Saisonziel. Einen Überraschungssieg feierte der TTV Mutterstadt in der Ersten Pfalzliga.

Mit einem 5:5-Remis im Gepäck kehrte der TTC Oggersheim von der DJK SV RW Finthen aus Mainz zurück. Bereits in den Doppeln gab es eine Punkteteilung. In den Einzeln gewannen Pawel Foltanowicz und Kevin Rief beide Durchgänge, während Francesco Maragioglio und Frank Pfannebecker sieglos blieben.

Letzterer hätte im finalen Match den Gesamterfolg eintüten können, scheiterte jedoch mit 8:11, 11:13, 11:8 und 10:12 an Nils Christmann. Ein Spiel ging über drei, eines über fünf Sätze, alle anderen Duelle wurden im vierten Durchgang entschieden.

Gast tritt nicht an

Da die Gäste des TV Colgenstein-Heidesheim nicht zu ihrem Verbandsoberliga-Spiel beim TTC Oppau antraten, wurde die Partie mit 9:0 zugunsten der Heimmannschaft gewertet. „Die Hauptsache ist, dass die Punkte in Oppau geblieben sind. Ansonsten ist das kein Spiel, das wir vermissen, weil Colgenstein immer ein schwieriger Gegner ist“, bemerkt Heiko Kraushaar erleichtert. Einen weiteren Grund zur Freude gab es zudem: „Weil mit Wemmetsweiler der letzte Kandidat, der den zweiten Platz hätte erreichen können, verloren hat, sind wir seit Samstagabend vorzeitig Vizemeister“, freut sich der TTC-Kapitän: „Vom zweiten Platz kann uns also keiner mehr stoßen. Damit haben wir unser Saisonziel schon vorzeitig erreicht.“

Einen 9:5-Überraschungserfolg feierte der TTV Mutterstadt in seinem vorletzten Saisonspiel gegen den drittplatzierten TTC Brücken. „Die Gäste mussten auf zwei Stammspieler verzichten, wodurch unsere Chancen deutlich gestiegen waren“, verrät TTV-Spielführer Frank Schulz. Mit 2:1 ging Mutterstadt aus den Doppeln, kassierte dann jedoch drei Niederlagen in Folge. Anschließend folgte eine Siegesserie, die lediglich von einem Ausrutscher kurz unterbrochen wurde.

Der TTC Oggersheim II gewann beim TTV Neustadt deutlich mit 9:4. Bis zum 4:4 boten die Gastgeber Paroli, danach zog der TTC mit fünf Siegen in Folge davon.