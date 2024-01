Mit einem Sieg und einer Niederlage hat der TTC Oggersheim die Rückrunde der Tischtennis-Oberliga eröffnet. Eine Spielklasse darunter startete der TTC Oppau perfekt ins neue Jahr.

Nach der deutlichen 2:8-Niederlage gegen den TV 1860 Nassau hat der TTC Oggersheim die Tabellenführung an den siegreichen Kontrahenten abgegeben. „Wir waren topmotiviert und hatten gut trainiert“, schildert TTC-Vorsitzender Lothar Mayer die Ausgangslage: „Doch wir konnten Nassau nicht viel entgegensetzen, sie waren einfach zu gut. Das hohe Ergebnis spiegelt leider die Realität.“

Besser erging es Oggersheim einen Tag später beim 9:1 gegen die TTG Mündersbach/Höchstenbach. „Da lief es gleich ganz anders“, freut sich Mayer. Allerdings steckte zu diesem Zeitpunkt dem Gegner bereits eine Partie in den Knochen: Am Vormittag war er in Frankenthal zu Gast, am Nachmittag schwanden ihm in Oggersheim zusehends die Kräfte.

Oppau siegt nach Rückstand

In der Verbandsoberliga feierte der TTC Oppau einen 9:5-Erfolg beim TTV Albersweiler. Nach dem zwischenzeitlichen 4:5-Rückstand zog der TTC mit fünf Siegen in Folge davon.

Bereits den zweiten Sieg des Jahres bejubelte der TTV Mutterstadt mit 9:5 beim TV 03 Wörth. „Gegen den Aufsteiger konnten wir in der Vorrunde trotz 3:0-Führung in den Doppeln keinen Sieg einfahren. Für das Rückrundenspiel hatten wir uns deshalb eine Revanche vorgenommen, um die wichtigen Punkte für den Klassenerhalt vorzeitig einzufahren“, erzählt TTV-Kapitän Frank Schulz. Dieses Unterfangen ging insbesondere Dank jeweils zwei Einzelerfolgen von Harald Schmitz und Schulz voll auf.

Oggersheim II bezwang den 1. TTC Pirmasens am Ende knapp mit 9:7. Dabei führte der Gastgeber bereits mit 7:3, machte es dann jedoch noch einmal spannend. So musste am Ende das Schlussdoppel entscheiden, das Pascal Mayer und Maximilian Huber mit 11:3, 14:12 und 17:15 für sich entschieden.