Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Den VTV Mundenheim fehlen in der Handball-Oberliga nur noch vier Zähler für Meisterschaft und Aufstieg in die Dritte Liga. Der TV Offenbach konnte den Primus im Derby nicht stoppen.

In der Vorrunde noch ein enges Spitzenspiel, in der Rückrunde eine einseitige Angelegenheit. Mit einem 34:21 (18:9)-Erfolg über den TV Offenbach feierten die VTV Mundenheim ihren 17. Sieg in Serie.