Mit frischem Mut geht die Oberligamannschaft der mHSG Friesenheim-Hochdorf ins Heimspiel gegen HB Mülheim-Urmitz. Nach zuvor elf Niederlagen in Serie hat sich die Mannschaft von Malte Metz in der Vorwoche beim TV Offenbach den dritten Saisonsieg geangelt, könnte mit einem weiteren Erfolg den Anschluss ans untere Tabellenmittelfeld herstellen. Ausgeschlossen ist das nicht. Und das nicht nur wegen des Sieges, der auch neues Selbstvertrauen bringt, sondern vor allem, weil die junge mHSG-Truppe in dieser Runde zwar oft verloren hat, aber dabei auch gegen Spitzenmannschaften immer wieder nur knapp unterlegen war. Ein Heimspiel gegen die HB Mülheim-Urmitz ist keine unlösbare Aufgabe, wie auch das Unentschieden im Hinspiel zeigt. Gespielt wird am Sonntag um 18 Uhr im TVH-Sportzentrum zu Hochdorf.