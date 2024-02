Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) hat gegenüber der RHEINPFALZ angekündigt, dem Stadtrat im Stellenplan 2025 die Schaffung einer Stelle eines Beauftragten für Bürokratieabbau in der Stadtverwaltung vorzuschlagen. „Die Verwaltung ist offen für konstruktive Dialoge, um bürokratische Hürden gemeinsam abzubauen und die Lebensqualität in Ludwigshafen weiter zu verbessern“, so die OB. Es sei wichtig, einen ausgewogenen Ansatz zu finden, der die Notwendigkeit von Regelungen und Gesetzen im Blick behält, aber gleichzeitig Raum für schnelle und effektive Entscheidungen schaffe.

