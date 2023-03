Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TSV Ludwigshafen steuert auf Endrunden-Kurs in der Prellball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Edwin Leienberger führt nach zwei Spieltagen die Tabelle an. Doch der zweite Rundentag in Contwig hatte eine Überraschung – die dem TSV Ludwigshafen gar nicht gefiel.

Das Gefühl des Verlierens kannten die Spieler des TSV Ludwigshafen fast schon nicht mehr. Seit sehr langer Zeit hat das Team keine Partie mehr verloren. Nun aber erwischte es Ludwigshafen am Samstag