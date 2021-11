Sieben Tagesordnungspunkte arbeitet der Mundenheimer Ortsbeirat bei seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 2. Dezember, 18 Uhr, Rathaus in der Innenstadt, Stadtratssaal (erster Stock), ab. Dem Bericht von Ortsvorsteherin Anke Simon (SPD) folgen die Etatberatungen 2022 und die Haushaltsansätze für den Ortsbezirk. Zudem beschäftigen das Gremium unter anderem Graffiti-Schmierereien am Bahnhof, die Namensänderung der Flur- in Wachtenburgstraße, die Neugestaltung des Zedwitzplatzes sowie die Kosten für die Einrichtung eines Wohnmobil-Stellplatzes.

Es gilt die 3G-Regel, das heißt: Zutritt zu der Sitzung erhalten nur geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen. Die entsprechenden Nachweise werden laut Stadtverwaltung vor dem Zutritt zum Sitzungssaal in jedem Einzelfall kontrolliert.