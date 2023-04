Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Polizeipräsidium zum Anfassen: Was in fünf Jahren in der Heinigstraße hoch aufragen soll, konnte am Mittwoch in der Deutschen Staatsphilharmonie schon mal an einem Miniaturmodell studiert werden. Und die künftigen Hausherren konnten im Speed Dating gelöchert werden.

Der Start für den zweiteiligen Neubau mit rund 26.000 Quadratmetern Nutzfläche musste in den vergangenen Jahren mehrfach verschoben