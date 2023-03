Im Herzogenriedpark gelten seit 1. März geänderte Kassenöffnungszeiten. Die neuen Zeiten wurden laut Stadt dem bisherigen Nutzungsverhalten der Bürger angepasst und gelten für die Eingänge Haupteingang/Neuer Messplatz sowie Jakob-Trumpfheller-Straße/Ecke Hochuferstraße. Im März wie im Oktober soll die Kasse am Haupteingang wie gewohnt um 9 Uhr öffnen, die Kasse an der Jacob-Trumpfheller-Straße öffnet neuerdings erst eine Stunde später um 10 Uhr. Beide Kassen schließen eine halbe Stunde eher als bisher um 18 Uhr. Im April und September läuft der Kassenbetrieb an beiden Eingängen einheitlich von 9 bis 18 Uhr. Von Mai bis August sind beide Kassen einheitlich von 9 Uhr bis 19 Uhr besetzt. Von November bis Februar öffnet die Hauptkasse am neuen Messplatz um 9 Uhr, die Kasse an der Jacob-Trumpfheller-Straße erst um 10 Uhr. Kassenschluss an beiden Eingängen ist um 16 Uhr. Am Eingang nahe der GBG-Halle sowie an der Wohnbebauung Herzogenried, beides vollautomatisiert betriebene Zugänge, bleiben die Öffnungszeiten laut Stadt in allen Monaten unverändert. Dort können Besucher nur mit Jahreskarte beziehungsweise mit zuvor andernorts gekauftem Ticket passieren. Zutritt ist hier mit Jahreskarte am Morgen schon eine Stunde früher und am Nachmittag eine Stunde länger möglich. Der Ausgang ist überall jederzeit über die Drehkreuze möglich.