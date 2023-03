Seit einem Jahr tobt in Europa ein brutaler Krieg. Ein Jahr ist es her, seit Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine angegriffen hat. Vom „Theater(machen) in Zeiten des Krieges“ berichtet Anastasiia Kosodii in einer „poetischen Intervention“ am Freitag, 24. März, 20 Uhr, im Studio Werkhaus in Mannheim. Die Dramatikerin und Regisseurin ist in dieser Spielzeit Hausautorin am Nationaltheater. Ihr Stück „Wie man mit Toten spricht“ wird in ihrer eigenen Regie am 22. April im Studio Werkhaus uraufgeführt. Sie erinnert darin an Menschen und Städte, die der Krieg genommen hat. Nach einer Lesung spricht Kosodii mit dem Musiker, DJ, Autor und Initiator der Partyreihe „Russendisko“, Yuriy Gurzhy, über die Theater- und Musikszene in der Ukraine vor und während dem Krieg.