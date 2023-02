„Mit großer Erleichterung“ haben die Elternvertreter der Mundenheimer Schiller-Grundschule und verschiedener Kindertagesstätten im Stadtteil darauf reagiert, dass Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) ihre separate Sparliste zurückgezogen hat.

„Wir hoffen sehr, dass damit auch die Schließung der Stadtteilbibliothek in Mundenheim vom Tisch ist“, schreiben die Sprecher in einem Brief an die Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat. Die Bibliothek sei ein wichtiger Bestandteil der lokalen Bildungslandschaft. Grundschule und Kitas besuchten die Einrichtung klassen- oder gruppenweise. „Diese Besuche sind für die Leseförderung essenziell – gerade von Kindern, die sonst keinen oder kaum Kontakt zu Büchern haben“, wissen die Elternsprecher.

Dieses Bildungsangebot lebe von der räumlichen Nähe. Der Zeitaufwand für den Weg zur Bibliothek sei gering, Fahrtkosten fielen keine an. „Dadurch sind häufige Besuche möglich und die Kinder lernen einen Ort kennen, den sie auch eigenständig besuchen können. Ohne die Bibliothek im Stadtteil würden die Grundschule und die Kitas einen wichtigen Bezugspunkt ihrer pädagogischen Arbeit verlieren.“

Steinruck habe ihre Sparliste auch damit begründet, nachfolgende Generationen vor zu hohen Schulden bewahren zu wollen. Generationengerechtigkeit könne aber nicht durch den Abbau von Bildungschancen erreicht werden. „Deswegen brauchen wir in Ludwigshafen für jedes Kind einen Kindergartenplatz, wir brauchen gut ausgestattete Schulen, und wir brauchen auch ein breites Angebot an außerschulischer und kultureller Bildung. In diesen Bereichen zu sparen, wäre nicht nachhaltig“, schreiben Thomas Güß, Vorsitzender des Schulelternbeirats der Schillerschule, Carolin Kaufmann und Jana Geißler, Vorsitzende der Elternausschüsse der beiden katholischen Kitas von St. Sebastian, Friederike Sémon, Vorsitzende des Elternausschussers der protestantischen Kita der Christuskirche und Martin Schöne, Vorsitzender des Elternausschusses der Kita in der Madenburgstraße.

Als Elternsprecher der Grundschule, deren Schulbezirk den größten Teil von Mundenheim abdeckt, und von vier der sechs Kindertagesstätten im Stadtteil vertreten sie die Interessen der Eltern von etwa 900 Kindern. In der Unterzeichnerliste des Briefs fehlten zwar die Elternvertretungen der Kindertagesstätten Wattstraße und Ebernburgstraße. Dies habe aber ausschließlich logistische Gründe.