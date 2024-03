Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf gebrannte Mandeln und Zuckerstangen ist die Schaustellerfamilie Endlich-Jockers schon seit vier Generationen spezialisiert. Jetzt gibt es die Leckereien das ganze Jahr über in einem Laden am Oggersheimer Schillerplatz. Der Name des Geschäfts könnte für Gesprächsstoff sorgen.

Schaumküsse in allen nur erdenklichen Geschmacksrichtungen, Zuckerstangen, Popcorn oder gebrannte Mandeln: Darauf müssen die Menschen das ganze Jahr über nicht mehr verzichten.