Ein Mofa ist am frühen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr in der Straße An der Froschlache (Friesenheim) ausgebrannt. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern noch an, teilte die Polizei weiter mit. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.