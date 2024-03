Mit einer Holzlatte und den Fäusten haben zwei Männer am Donnerstagabend einen 35-Jährigen in der Heidelberger Weststadt verprügelt. Das Opfer erlitt Kopfwunden und Prellungen des Brustkorbs. Die mutmaßlichen Täter sind festgenommen worden. Gegen sie wurde am Freitag Haftbefehl wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung erlassen. Außerdem wird wegen Drogenhandels gegen das Duo ermittelt. Bei einem 30-jährigen Tatverdächtigen wurden bei der Festnahme 20 Plomben Haschisch sichergestellt, bei seinem 27-jährigen Komplizen ein vierstelliger Bargeldbetrag. Warum das Duo auf den 35-Jährigen einschlug, wird noch ermittelt.