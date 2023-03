Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach zwei Spielzeiten in der Zweiten Badminton-Bundesliga steigt die TuS Neuhofen wieder in die Regionalliga ab. Der erhoffte Befreiungsschlag am vorletzten Spieltag vor eigener Kulisse blieb aus. Vielmehr erlebte die Mannschaft ein Desaster.

Timo Kettner war restlos bedient. Er schüttelte den Kopf und wirkte ratlos. Sein Gegenüber Fabian Schlenga mochte da nicht gerade in Kettners Haut stecken. Er zeigte Mitleid, zögerte mit dem Handschlag