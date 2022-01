„Ein Zeichen setzen für Solidarität, gegen Hass, Hetze und Verschwörungserzählungen“: Das war laut Mitinitiator und DGB-Regionsgeschäftsführer Rüdiger Stein der Anlass für „eine symbolische Menschenkette“ am Montagabend auf dem Berliner Platz. Erstmals in der Ludwigshafener Innenstadt hatte dazu das Aktionsbündnis „Uffbasse“ aufgerufen – und zwar pro teilnehmender Organisation jeweils nur zwei Vertreter, um die Corona-Bestimmungen (Maske und Abstand) einhalten zu können. Etwa 60 Menschen fanden sich ein und bildeten – verbunden mit Schals, Bannern und Fahnen – einen Halbkreis.

OB Steinruck: Schwächere schützen

„Zusammenhalt statt Spaltung, Solidarität statt Hetze. Liebe statt Hass“ – unter dieses Motto stellte Hauptrednerin Jutta Steinruck ihre Ansprache. Gerade in schwierigen Zeiten sei es wichtig, respektvoll miteinander umzugehen und Rücksicht zu nehmen, sich impfen zu lassen und sich an die Schutzmaßnahmen zu halten, sagte die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin. „Um Schwächere zu schützen, damit wir uns bald wieder an den Händen halten können“, betonte die SPD-Politikerin, bevor sich die Versammlung unter Polizeibeobachtung nach 15 Schweigeminuten kurz nach 18.30 Uhr wieder auflöste.

Bisher war das Aktionsbündnis verschiedener Organisationen, Vereine und Parteien in Mannheim und der Rhein-Neckar-Region aktiv. Die Teilnehmer sehen sich als Gegenbewegung zu den sogenannten Montagsspaziergängern, die gegen die Corona-Auflagen demonstrieren. „Wir wollen zeigen, dass die Mehrheit der Bürger hinter den Abstands- und Hygieneregeln sowie der Impfkampagne steht, um die Gesellschaft bestmöglich vor dem Virus zu schützen“, sagte Stein.

85 „Spaziergänger“

Laut Polizei ist an den Protestkundgebungen der „Spaziergänger“ auch die rechtsextreme Szene beteiligt. Vergangenen Montag waren rund 75 „Spaziergänger“ in Ludwigshafen unterwegs, an diesem Montagabend waren es laut einem Polizeisprecher etwa 85, die vom Berliner Platz „friedlich“ in Richtung Ludwigstraße unterwegs waren.