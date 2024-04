Eine 22-jährige Autofahrerin hat am Sonntag gegen 22.35 Uhr beim Abbiegen im Kreuzungsbereich der Drachenfelsstraße mit der Flößerstraße (Mundenheim) einen am Fahrbahnrand abgestellten, blauen Kleinwagen beschädigt. Im Anschluss fuhr sie laut Polizei zunächst an ihre Wohnanschrift und meldet erst danach den Unfall bei der Polizei. Das beschädigte Fahrzeug war nicht mehr vor Ort. Der Fahrzeughalter/in wird gebeten, sich unter Telefon 0621 963-2122 bei der Polizei zu melden. Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen am Fahrbahnrand der Goethestraße (Nord) abgestellten Ford Transit. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Ebenfalls am Sonntag, gegen 17.30 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Pfalzgrafenstraße (Süd) abgestellter Ford Galaxy beschädigt. Der Fahrzeughalter hatte zuvor einen Knall gehört und dann gesehen, wie ein grauer Hyundai wegfuhr. Schadenshöhe: zirka 200 Euro. Hinweise: Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.