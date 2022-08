Das Ludwigshafener Ordnungsamt hat am Dienstag und am vergangenen Freitag insgesamt 45 Verstöße gegen die Maskenpflicht gemäß der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) geahndet. Am Dienstag registrierten die Kontrolleure in den Straßenbahnen und Bussen im Stadtgebiet 21 Verstöße. Am Freitag hatten 24 Fahrgäste gegen die Maskenpflicht im ÖPNV verstoßen, wobei ein Mann in einer Straßenbahn versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Weil er sich gegenüber den Kontrolleuren äußerst aggressiv verhielt und unter anderem versuchte, diese anzugreifen, musste die Fahrt der betroffenen Straßenbahn in der Carl-Bosch-Straße (Friesenheim) unterbrochen werden, bis die alarmierte Polizei vor Ort war, um den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Gegen die Personen, die gegen die Maskenpflicht verstoßen haben, wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. An der Kontrolle wirkten neben Mitarbeitern der Abteilung Gaststätten, Lebensmittelüberwachung und Gesundheit auch Kontrolleure der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) mit. Der Bereich Öffentliche Ordnung führt mehrmals wöchentlich Kontrollen der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln durch.