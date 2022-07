Ein 29-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag auf der Friesenheimer Insel eine 33-jährige Fahrradfahrerin mit einer Schere angegriffen. Die Frau war laut Polizeibericht gegen 17 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Inselstraße unterwegs. Als sie an dem 29-Jährigen vorbeifuhr, griff dieser unvermittelt an und stach ihr mit einer Schere in den Oberarm. Die Frau erlitt eine stark blutende Verletzung, die zunächst von Passanten und später von Polizeibeamten versorgt wurde. Zur Weiterbehandlung wurde die Frau in eine Klinik eingeliefert. Bereits zuvor hatte der 29-Jährige eine Flasche gegen ein vorbeifahrendes Auto geworfen. Die Fahrerin hielt an und beobachtete daraufhin den Angriff auf die Frau und verständigte die Polizei. Durch eine Polizeistreife konnte der Angreifer schließlich festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,7 Promille. Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar. Gegen den Mann wird nun wegen des Vorwurfs der gefährlicher Körperverletzung ermittelt.