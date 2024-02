Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von der einen Seite betrachtet konkurriert die Säule mit den Türmen der katholischen Kirche St. Ludwig. Von der anderen Seite gesehen, spiegelt sich das Denkmal in den Fensterscheiben des Pfalzbaus. Stolze 21 Meter hoch ragt die „Pfalzsäule“ seit 1968 in den Himmel und reiht sich damit in eine lange Tradition antiker Obelisken ein. Doch wer genau hinschaut, findet statt Hieroglyphen Anspielungen an den Pfälzer Standort.

Das Kunstwerk vor dem Ludwigshafener Theaterbau haben die Künstler Blasius Spreng (1913 bis 1987) aus München und Ernst Wilhelm Kunz (1912 bis 1985) aus Ludwigshafen gemeinsam gestaltet.