Alarmstufe Rot in Ludwigshafen: Die Corona-Neuinfektionen steigen weiter drastisch. Die Stadt reagiert darauf mit zahlreichen Einschränkungen. Unter anderem gilt ab Donnerstag eine Maskenpflicht in der City. Außerdem gibt es eine Sperrstunde. Auch für Privathaushalte, den Sport und andere Veranstaltungen gibt es Auflagen.

Ludwigshafen hat im Laufe des Mittwochs die Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Laut Gesundheitsamt lag der Wert am Mittwoch bei 66 Fällen, am Vortag waren es noch 40 Fälle. Damit gilt die Stadt als Risikogebiet. Die Verwaltung reagiert darauf mit einer ganzen Liste von Verboten und neuen Regeln (mehr dazu lesen Sie hier). Der Maßnahmenkatalog ist mit dem Land abgestimmt worden und orientiert sich auch an der Lage in Mannheim, wo die Infektionszahlen noch höher sind.

„Wir wollen versuchen, das öffentliche Leben in Ludwigshafen einigermaßen am Laufen zu halten“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) bei einer Pressekonferenz. Doch die Verwaltung müsse auf die Entwicklung reagieren und so verhindern, dass es zu einem zweiten „Shutdown“ komme wie im Frühjahr. Es gebe nicht den einen Corona-Hotspot in der Stadt. Das Virus verbreite sich in allen Stadtteilen, in allen Bevölkerungsschichten.

Drei Pflegeheime betroffen

Neben dem städtischen Alten- und Pflegeheim in der Gartenstadt gibt es auch weitere Corona-Fälle in zwei privat betriebenen Altersheimen in der Stadt. Zahlen dazu wollte die OB nicht nennen. Stattdessen stellte Steinruck ein umfangreiches Regelwerk vor, das helfen soll, die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. Davon sind nahezu alle Bereiche des öffentlichen Lebens in der Stadt betroffen – von der Schule, über den Aufenthalt in der Innenstadt bis hin zur Gastronomie. Die Eckpunkte sind eine Ausweitung der Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, eine Sperrstunde und ein Alkoholverbot von 23 bis 6 Uhr sowie weitere Auflagen für Veranstaltungen.

Verordnung gilt vier Wochen

Das Regelwerk ist in einer Verordnung festgelegt, die ab Donnerstag in Kraft tritt und vorerst vier Wochen gelten soll. Wegen der Nähe zu Mannheim sind die Einschränkungen auch mit der Nachbarstadt abgestimmt worden, betonte Steinruck. Denn durch die Einführung der Sperrstunde in Mannheim am vergangenen Wochenende seien viele Mannheimer in Lokale nach Ludwigshafen gekommen. „Wir brauchen deshalb klare verständliche und einheitliche Regelungen in unserem Ballungsraum“, betonte die OB. Dies gelte im Übrigen auch bei der Frage, ob Weihnachtsmärkte stattfinden können.

Steinruck appellierte erneut an die Bevölkerung, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Nur mit Disziplin und Verantwortungsbewusstsein aller Bürger lasse sich die Pandemie bekämpfen, die Verwaltung alleine schaffe dies nicht. Um die neuen Regeln durchzusetzen, wird das Ordnungsamt wie im Frühjahr personell mit Mitarbeitern aus anderen Bereichen der Verwaltung aufgestockt. Wer gegen die Auflagen verstößt, wird gleich zur Kasse gebeten. „Es wird sofort vollzogen. Es gab genügend Zeit für alle, um sich auf diese Situation vorzubereiten“, sagte Steinruck. Die neuen Corona-Regeln seien massive Einschnitte in den Lebensalltag der Menschen. Doch die Lage sei ernst.

Notlazarett noch nicht nötig

Die Behandlungskapazitäten für Covid-19-Patienten im Klinikum seien momentan ausreichend. Falls sich dies ändern sollte, werde auch geprüft, das Notlazarett in der Eberthalle wieder einzurichten. „Wir haben darüber gesprochen. Das Material dafür haben wir seit dem Frühjahr“, sagte die OB. Ob der Schulunterricht weiterhin im Regelbetrieb stattfinden kann, hänge von der weiteren Entwicklung ab. Die Entscheidung liege beim Bildungsministerium in Mainz.