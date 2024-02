Regelmäßig bietet das Seniorenzentrum LU kompakt, Benckiserstraße 66, Wanderausflüge an. Am Donnerstag, 22. Februar, steht eine Wanderung rund um Friedelsheim auf dem Programm mit Besichtigung der in der Nähe liegenden Villa Rustica. Geplant ist laut Ankündigung eine Wegstrecke von etwa 13 Kilometern. Die Anreise erfolgt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Berliner Platz. Anmelden kann man sich beim Bürodienst von LU kompakt, Telefon 0621 96364251.