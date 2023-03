Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt erwartet die SG Limburgerhof am Sonntag, 15 Uhr, den Aufsteiger TuS Altrip. Es ist das Duell einer etablierten A-Klasse-Mannschaft und eines forschen Neulings, der große Pläne hat.

Die SGL spielt in der vierten Runde in Folge in dieser Liga und belegte, wenn auch die Spielzeiten teilweise abgebrochen oder in einer Staffel-Regelung abgewickelt wurden, jeweils Plätze im Mittelfeld