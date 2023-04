Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag trifft der TFC Ludwigshafen in der Ersten Regionalliga Süd auf den TSV Schott Mainz. Es ist das letzte Heimspiel der Hallensaison für den abstiegsbedrohten TFC.

Am sechsten der insgesamt acht Spieltage war es endlich so weit. Am vergangenen Sonntag konnte sich der TFC im Kellerduell gegen den Limburger HC durch ein 7:7 (4:3) den ersten Punkt der Runde sichern.