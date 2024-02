Der SV Phönix Schifferstadt startet am Sonntag ins Restprogramm der Landesliga. Was sich der Tabellenachte für die Auftaktpartie zu Hause vorgenommen hat.

Der SV Phönix Schifferstadt setzt die Rückrunde der Fußball-Landesliga Südwest, Staffel Ost, am Sonntag, 15.30 Uhr, mit einem Heimspiel gegen die TSG Jockgrim fort. Nach zuletzt vier sieglosen Ligaspielen soll gegen die Südpfälzer unbedingt der erste dreifache Punktgewinn seit dem 2:1-Sieg am 5. November beim VfR Wormatia Worms II gelingen.

Da der SV Phönix Schifferstadt den achten und Jockgrim den neunten Rang belegt, handelt es sich bei diesen Mannschaften nur auf den ersten Blick um Tabellennachbarn. Trotzdem befinden sich die Gastgeber in der Favoritenrolle. Der Grund dafür ist, dass beide Kontrahenten nur ein Tabellenplatz trennt, aber der Vorsprung der Schifferstadter sieben Punkte beträgt. Bei der TSG Jockgrim beginnt angesichts lediglich vier Zählern Vorsprung auf den Viertletzten SG RWO Alzey bereits das große Feld der abstiegsgefährdeten Teams.

Niederlage im Hinspiel

„Aufgrund unserer 1:3-Niederlage im Hinspiel in Jockgrim haben wir am Sonntag noch etwas gutzumachen“, sagt Phönix-Trainer Pietro Berrafato im Vorfeld des ersten Pflichtspiels nach der Winterpause. „Wir treffen danach mit der SpVgg. Ingelheim, dem FC Speyer 09, dem SVW Mainz und dem SV Gimbsheim nacheinander auf vier weitere Teams aus der hinteren Tabellenhälfte“, erläutert der Übungsleiter. Er sieht dadurch die große Chance, sich in den kommenden Wochen vorzeitig aus eigener Kraft den Klassenverbleib zu sichern. Gleichzeitig könne seine Mannschaft so sehen, was noch nach oben möglich sei.

Mit dem Verlauf der Wintervorbereitungsphase ist Berrafato weitgehend zufrieden. Die in dem Testspielen gezeigten Leistungen seien wechselhaft gewesen, ebenso die erzielten Ergebnisse. Dass die Phönixe am vergangenen Sonntag gegen den badischen Landesligisten FC Ziegelhausen-Peterstal nach einem 0:2- und einem 1:3-Rückstand ein 3:3-Unentschieden erreicht haben, stimmt den Trainer zuversichtlich. „Bei allen Trainingseinheiten und Testspielen waren 18 bis 20 Spieler anwesend“, lobt er das Engagement der Spieler.

Großen Respekt hat er vor Jockgrims Routinier Nico Pfrengle (32), dem in dieser Saison fünf Treffer gelangen und der damit Jockgrims bisher erfolgreichster Torschütze ist. Beim SV Phönix zeigten sich Furkan Konur und Luca Krämer mit jeweils sechs Toren bisher am treffsichersten.