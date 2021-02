Das Land fördert die Schulsozialarbeit in Ludwigshafen in diesem Jahr mit 302.940 Euro. Das haben die SPD-Landtagsabgeordneten Anke Simon und Heike Scharfenberger mitgeteilt. Mit der Summe könnten zehn Stellen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen finanziert werden. „Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter leisten eine wertvolle Arbeit an unseren Schulen“, sagen die SPD-Politikerinnen und ergänzen: „Sie unterstützen und begleiten Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern bei schulischen wie privaten Fragen.“ Gerade in Krisensituationen seien sie als Ansprechpartner sehr wichtig. Das Land unterstütze die Kommunen mit insgesamt 20 Millionen Euro pro Jahr in diesem Bereich.